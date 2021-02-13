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Хачанов уступил Берреттини на Australian Open, проиграв три тай-брейка

Хачанов уступил Берреттини на Australian Open, проиграв три тай-брейка
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Хачанов уступил итальянцу Маттео Берреттини. Встреча закончилась со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут. 20-я ракетка мира Хачанов выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Australian Open Берреттини встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Хачанов ни разу в карьере не проходил третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open (м). 3-й круг
13 февраля 2021, суббота. 09:25 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 5 6    
7 7 		7 7 6    
             
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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