Хачанов уступил Берреттини на Australian Open, проиграв три тай-брейка
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Хачанов уступил итальянцу Маттео Берреттини. Встреча закончилась со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).
Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут. 20-я ракетка мира Хачанов выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В 1/8 финала Australian Open Берреттини встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Хачанов ни разу в карьере не проходил третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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