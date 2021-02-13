Виландер: повреждение Джоковича даёт надежду остальным игрокам

Бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема», а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о травме сербского теннисиста Новака Джоковича. Первая ракетка мира травмировал бедро в матче третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Несмотря на болевые ощущения, Джокович одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. После матча Новак признался, что не знает, сможет ли выйти на корт в следующем матче турнира.

«Это очень тревожит. Думаю, реакция Новака в концовке матча была позитивной. Скорее всего, он сможет залечить повреждение. В то же время травма Джоковича даёт надежду остальным игрокам. Наверное, теперь Милош Раонич будет думать, что Новак находится не в оптимальной форме», — сказал Виландер в эфире Eurosport.