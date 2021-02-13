У греческого теннисиста Перволаракиса — положительный тест на коронавирус после ATP Cup

Греческий теннисист Михаил Перволаракис сообщил, что заразился коронавирусом. Спортсмен узнал о заражении после того, как прилетел из Австралии в ЮАР, где должен был принять участие в одном из турниров.

Перволаракис принимал участие в командном турнире ATP Cup, который проходил перед Australian Open в Мельбурне.

По словам теннисиста, у него нет никаких симпотомв болезни. При этом Перволаракис выразил недовольство условиями нахождения на карантине в ЮАР.

На ATP Cup сборная Греции не сумела выйти в плей-офф.

В Австралии перед Australian Open для теннисистов были введены жёсткие карантинные правила. Всех игроков посадили на карантин перед турниром, а некоторым и вовсе пришлось сесть на жёсткий карантин, им запрещалось покидать гостиничные номера.