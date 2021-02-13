Серия побед Даниила Медведева достигла 17 матчей

Российский теннисист Даниил Медведев на Australian Open вышел в четвёртый круг, обыграв серба Филипа Краиновича. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.

Российский теннисист провёл пятисетовый матч седьмой раз в карьере. До этого он неизменно проигрывал. В 2020 году именно пятисетовый матч завершил выступления Медведева на Australian Open. Тогда россиянин уступил швейцарцу Стэну Вавринке.

После этого успеха серия побед Медведева во всех турнирах достигла 17 матчей. Россиянин одержал победу в пяти матчах на «Мастерсе» в Париже, в пяти — на Итоговом турнире в Лондоне, четыре — на ATP Cup, три — на Australian Open.

В 1/8 финала Australian Open 2021 Даниил Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-е место в рейтинге). Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович. В 2020 году в финале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима.