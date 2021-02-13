Впервые в истории три российских теннисиста сыграют в 1/8 финала Australian Open

Впервые в истории сразу три российских теннисиста сыграют в четвёртом круге Australian Open. В 1/8 финала вышли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.

На других турнирах «Большого шлема» последний раз тройка россиян в мужской одиночной сетке доходила до второй недели соревнований во время «Ролан Гаррос» — 2007. Тогда этого успеха добились Михаил Южный, Николай Давыденко и Игорь Андреев.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии четвёртый сеяный Медведев будет претендовать на выход в четвертьфинал во встрече с американцем Маккензи Макдональдом, а седьмая ракетка турнира Рублёв — в матче с норвежцем Каспером Руудом. В случае успеха россиян в обоих поединках они опеределят полуфиналиста в очной встрече.

Соперником Карацева в 1/8 финала будет канадец Феликс Оже-Альяссим.