У России наибольшее представительство в мужском одиночном разряде в 1/8 финала АО

Российские теннисисты получили наибольшее представительство в мужском одиночном разряде в 1/8 финала Australian Open 2021. В четвёртый круг пробились сразу три россиянина – Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В число 16 сильнейших вошли также два представителя Сербии – Новак Джокович и Душан Лайович. По два теннисиста в 1/8 финала у Италии (Маттео Берреттини и Фабио Фоньини) и Канады (Милош Раонич и Феликс Оже-Альяссим). По одному игроку представили Норвегия, США, Испания, Греция, Германия, Болгария, Австрия.

Напомним, четвёртый сеяный Медведев за выход в четвертьфинал сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, а седьмая ракетка турнира Рублёв – с норвежцем Каспером Руудом. В случае успеха россиян в обоих поединках они опеределят полуфиналиста в очной встрече.

Соперником Карацева в 1/8 финала будет канадец Оже-Альяссим.