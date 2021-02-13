У России наибольшее представительство в мужском одиночном разряде в 1/8 финала АО

Российские теннисисты получили наибольшее представительство в мужском одиночном разряде в 1/8 финала Australian Open 2021. В четвёртый круг пробились сразу три россиянина – Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
В число 16 сильнейших вошли также два представителя Сербии – Новак Джокович и Душан Лайович. По два теннисиста в 1/8 финала у Италии (Маттео Берреттини и Фабио Фоньини) и Канады (Милош Раонич и Феликс Оже-Альяссим). По одному игроку представили Норвегия, США, Испания, Греция, Германия, Болгария, Австрия.
Напомним, четвёртый сеяный Медведев за выход в четвертьфинал сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, а седьмая ракетка турнира Рублёв – с норвежцем Каспером Руудом. В случае успеха россиян в обоих поединках они опеределят полуфиналиста в очной встрече.
Соперником Карацева в 1/8 финала будет канадец Оже-Альяссим.
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