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«Пока много ошибок». Тарпищев — о поражении Хачанова в 3-м круге Australian Open

«Пока много ошибок». Тарпищев — о поражении Хачанова в 3-м круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление на Открытом чемпионате Австралии Карена Хачанова. Россиянин не сумел выйти в четвёртый круг, уступив на трёх тай-брейках итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

«Хачанов играл в Мельбурне неплохо. Надо признать, что Берреттини был изощрённее в тактическом плане, укорачивал, играл косыми. При этом мобилизация нервной системы у итальянца была на уровне: он обострял тогда, когда это было надо. А Карен играл одинаково с первого до последнего очка. На тай-брейках допускал много ошибок. Пока нет у Карена такого, чтобы он мог усилить удар и попасть. Пока много ошибок.

Пока нет тонких ощущений того, что и когда надо делать по ходу напряжённого матча. Но Карен на верном пути, рано или поздно ощущения к нему вернутся», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».

Хачанов уступил Берреттини на Australian Open, проиграв три тай-брейка
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