Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шувэй обыграла Вондроушову и стала первой четвертьфиналисткой Australian Open

Шувэй обыграла Вондроушову и стала первой четвертьфиналисткой Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором китаянка Сэ Шувэй встретилась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут, за которые Шувэй одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

За это время китаянка не совершила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Шувэй стала первой четвертьфиналисткой турнира.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Australian Open (ж). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 03:10 МСК
Се Шувэй
71
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Маркета Вондроушова
20
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021