Шувэй обыграла Вондроушову и стала первой четвертьфиналисткой Australian Open

Завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором китаянка Сэ Шувэй встретилась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут, за которые Шувэй одержала победу со счетом 6:4, 6:2.
За это время китаянка не совершила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.
Таким образом, Шувэй стала первой четвертьфиналисткой турнира.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
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