Потапова уступила в первом круге на турнире в Мельбурне
Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира Phillip Island Trophy, проходящего в Мельбурне, проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
Матч продолжался 2 часа 20 минут. Потапова сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 10. Петерсон сделала четыре эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18.
Во втором круге турнира Петерсон встретится с бельгийкой Гретье Миннен, победившей венгерку Тимю Бабош.
Во второй круг турнира также вышли Дарья Касаткина, Варвара Грачёва, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова. В первом круге россиянка Камилла Рахимова сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис.
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