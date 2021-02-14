Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Потапова уступила в первом круге на турнире в Мельбурне

Потапова уступила в первом круге на турнире в Мельбурне
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира Phillip Island Trophy, проходящего в Мельбурне, проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Потапова сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 10. Петерсон сделала четыре эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18.

Во втором круге турнира Петерсон встретится с бельгийкой Гретье Миннен, победившей венгерку Тимю Бабош.

Во второй круг турнира также вышли Дарья Касаткина, Варвара Грачёва, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова. В первом круге россиянка Камилла Рахимова сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис.

Мельбурн-4 (ж). 1-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 03:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021