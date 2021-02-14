Потапова уступила в первом круге на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира Phillip Island Trophy, проходящего в Мельбурне, проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Потапова сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 10. Петерсон сделала четыре эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18.

Во втором круге турнира Петерсон встретится с бельгийкой Гретье Миннен, победившей венгерку Тимю Бабош.

Во второй круг турнира также вышли Дарья Касаткина, Варвара Грачёва, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова. В первом круге россиянка Камилла Рахимова сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис.