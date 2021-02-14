С. Уильямс обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче четвёртого круга турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 2:6, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 10 минут. Уильямс сделала девять эйсов, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Соболенко сделала четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.
Соперницей Уильямс в четвертьфинале австралийского турнира станет победительница пары Ига Свёнтек (Польша) – Симона Халеп (Румыния).
Ранее японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в четвёртом круге Australian Open со счётом 4:6, 6:4, 7:5. В четвертьфинале Осака сыграет против китаянки Се Шувэй, которая победила чешку Маркету Вондроушову – 6:4, 6:2.
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