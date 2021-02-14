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С. Уильямс обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал Australian Open

С. Уильямс обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Американская теннисистка Серена Уильямс в матче четвёртого круга турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Уильямс сделала девять эйсов, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Соболенко сделала четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

Соперницей Уильямс в четвертьфинале австралийского турнира станет победительница пары Ига Свёнтек (Польша) – Симона Халеп (Румыния).

Ранее японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в четвёртом круге Australian Open со счётом 4:6, 6:4, 7:5. В четвертьфинале Осака сыграет против китаянки Се Шувэй, которая победила чешку Маркету Вондроушову – 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		2 6
         
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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