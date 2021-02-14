Карацев победил Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев в матче четвёртого круга турнира Australian Open, прохощяего в Мельбурне, обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.
Матч продолжался 3 часа 26 минут. Карацев сделал 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал девять эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 14 брейк-понйтов.
В четвертьфинале турнира Карацев встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Григор Димитров (Болгария). Также за выход в 1/4 финала Андрей Рублёв поспорит с норвежцем Каспером Руудом, а Даниил Медведев с американцем Маккензи Макдональдом.
Ранее в третьем круге турнира Карен Хачанов проиграл итальянцу Маттео Берреттини, а Роман Сафиуллин – британцу Кэмерону Норри.
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