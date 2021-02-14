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Карацев победил Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала Australian Open

Карацев победил Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Аслан Карацев в матче четвёртого круга турнира Australian Open, прохощяего в Мельбурне, обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 26 минут. Карацев сделал 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал девять эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 14 брейк-понйтов.

В четвертьфинале турнира Карацев встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Григор Димитров (Болгария). Также за выход в 1/4 финала Андрей Рублёв поспорит с норвежцем Каспером Руудом, а Даниил Медведев с американцем Маккензи Макдональдом.

Ранее в третьем круге турнира Карен Хачанов проиграл итальянцу Маттео Берреттини, а Роман Сафиуллин – британцу Кэмерону Норри.

Australian Open (м). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 04:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 3 4
3 		1 6 6 6
             
Аслан Карацев
114
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Невероятный камбэк Карацева! Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и пробился в 1/4 финала
Дебютант Australian Open Аслан Карацев вытащил тяжелейший пятисетовый матч и впервые в карьере пробился в восьмёрку лучших.
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