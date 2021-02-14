Аслан Карацев стал первым с 2011 года «квалифаером», добравшимся до 1/4 финала ТБШ

Российский теннисист Аслан Карацев стал первым с 2011 года «квалифаером», кому удалось дойти до четвертьфинала турнира «Большого шлема».
В 2011 году это удалось австралийцу Бернарду Томичу на Уимблдоне. Он дошёл до четвертьфинала турнира, где уступил сербу Новаку Джоковичу, который впоследствии обыграл Рафаэля Надаля в финале и стал победителем соревнований.
Сегодня, 14 февраля, Аслан Карацев со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале турнира российский теннисист встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Григор Димитров (Болгария). За выход в 1/4 финала Андрей Рублёв поспорит с норвежцем Каспером Руудом, а Даниил Медведев — с американцем Маккензи Макдональдом.
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