Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 14 февраля, россиянин со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвёртом круге соревнований.

«Сначала играть с ним было действительно тяжело. Он хороший игрок и играет очень быстро. Потребовалось два сета, чтобы найти к нему подход.



Чувствую себя хорошо. Конечно, немного устал, но что поделать. Вложил всё в этот матч», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.

Карацев высказался и о возможном сопернике по четвертьфиналу: «Буду готов к кому угодно».

Напомним, соперником россиянина в 1/4 финала станет победитель матча Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария).