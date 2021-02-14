Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 14 февраля, россиянин со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвёртом круге соревнований.
«Сначала играть с ним было действительно тяжело. Он хороший игрок и играет очень быстро. Потребовалось два сета, чтобы найти к нему подход.
Чувствую себя хорошо. Конечно, немного устал, но что поделать. Вложил всё в этот матч», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.
Карацев высказался и о возможном сопернике по четвертьфиналу: «Буду готов к кому угодно».
Напомним, соперником россиянина в 1/4 финала станет победитель матча Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария).
Аслан Карацев стал первым с 2011 года «квалифаером», добравшимся до 1/4 финала ТБШ
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