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Оже-Альяссим — о поражении от Карацева: это тяжело переварить, но такова жизнь

Оже-Альяссим — о поражении от Карацева: это тяжело переварить, но такова жизнь
Теннис / Australian Open 2021 0
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение (6:3, 6:1, 3:6, 3:6, 4:6) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с россиянином Асланом Карацевым.

«Досадно, что не смог пройти дальше. Тяжело переварить, но это теннис. Такова жизнь. Честно говоря, это пойдёт мне только на пользу», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба соревнований.

Соперником Карацева по четвертьфиналу Australian Open станет болгарин Григор Димитров, который со счётом 6:4, 6:4, 6:0 обыграл третью ракетку мира Доминика Тима.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open
Невероятный камбэк Карацева! Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и пробился в 1/4 финала
Дебютант Australian Open Аслан Карацев вытащил тяжелейший пятисетовый матч и впервые в карьере пробился в восьмёрку лучших.
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