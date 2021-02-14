Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Оже-Альяссим — о поражении от Карацева: это тяжело переварить, но такова жизнь

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение (6:3, 6:1, 3:6, 3:6, 4:6) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с россиянином Асланом Карацевым.

«Досадно, что не смог пройти дальше. Тяжело переварить, но это теннис. Такова жизнь. Честно говоря, это пойдёт мне только на пользу», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба соревнований.

Соперником Карацева по четвертьфиналу Australian Open станет болгарин Григор Димитров, который со счётом 6:4, 6:4, 6:0 обыграл третью ракетку мира Доминика Тима.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open