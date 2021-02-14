Осака — о победе в матче с Мугурусой на AO: чувствую усталость

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче с представительницей Испании Гарбиньей Мугурусой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Осака победила в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 7:5.



«Сегодня, если честно, даже и не знала, чего ожидать. Ни разу не играла с ней. Но, конечно, с самого начала ожидала, что будет непросто. Сейчас чувствую усталость. Было действительно тяжело», — сказала Осака на канале Australian Open в YouTube.



В четвертьфинале Осака встретится с китаянкой Се Шувэй, обыгравшей представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 6:4, 6:2.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Осака обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал Australian Open