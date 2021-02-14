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Осака — о победе в матче с Мугурусой на AO: чувствую усталость

Осака — о победе в матче с Мугурусой на AO: чувствую усталость
Теннис / Australian Open 2021 0
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче с представительницей Испании Гарбиньей Мугурусой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Осака победила в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

«Сегодня, если честно, даже и не знала, чего ожидать. Ни разу не играла с ней. Но, конечно, с самого начала ожидала, что будет непросто. Сейчас чувствую усталость. Было действительно тяжело», — сказала Осака на канале Australian Open в YouTube.

В четвертьфинале Осака встретится с китаянкой Се Шувэй, обыгравшей представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 6:4, 6:2.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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