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«Сотворил очередное чудо». Тарпищев — о выходе Карацева в 1/4 финала Australian Open

«Сотворил очередное чудо». Тарпищев — о выходе Карацева в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Аслана Карацева в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Аслан — молодец. В первых двух сетах за счёт агрессии и удачных действий в атаке соперник превосходил Карацева. Это связано с тем, что Аслан еще не вработался, его поддавливали напряжение и ответственность, он был несколько скован. Но потихоньку разыгрался и попал в ритм. Отмечу разумные технико-тактические действия: Аслан принимал близко к корту и часто первый мяч, так что противник уже не успевал к следующему. Особо отметил бы его игру на приёме. И когда ему удалось притушить агрессивность соперника и розыгрыши стали более длинными, постепенно инициатива стала переходить к Аслану.

За счёт плотности ударов он заставил соперника рисковать. Тот по натуре агрессор, поэтому пытался рвать игру. Но в конце матча преимущество уже было у Аслана. И даже в игре с лёта наш теннисист во второй половине матча превосходил противника. Считаю, Карацев играл очень грамотно и разумно. К тому же он хорошо готов физически. Конечно, никто из специалистов не ожидал, что Аслан выиграет. Но он сотворил очередное чудо, молодец», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

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