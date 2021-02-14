Анна Калинская не сумела выйти в четвертьфинал парного Australian Open

Россиянка Анна Калинская не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Вместе с Викторией Кужмовой из Словакии она со счётом 4:6, 3:6 уступила Александре Крунич (Сербия) и Мартине Тревизан (Италия).

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Калинская и Кужмова 2 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 4.

В четвертьфинале соревнований Крунич и Тревизан встретятся с Дарией Юрак (Хорватия) и Ниной Стоянович (Сербия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.