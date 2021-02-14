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Аслан Карацев — первый за 25 лет дебютант, вышедший в 1/4 финала ТБШ

Аслан Карацев — первый за 25 лет дебютант, вышедший в 1/4 финала ТБШ
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Аслан Карацев стал первым с 1996 года дебютантом, вышедшим в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В 1996 году это удалось Алексу Радулеску на Уимблдоне. На первом же «Большом шлеме» Карацев заработал $ 403 тыс. При этом за всю карьеру получил $ 618 тыс. призовых. Помимо этого, в новом рейтинге ATP Аслан, который занимает 114-е место, поднимется в топ-100 и займёт место не ниже 63-го.

Сегодня, 14 февраля, Аслан Карацев со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале турнира российский теннисист встретится с Григором Димитровым (Болгария), который обыграл третью ракетку мира Доминика Тима.

Димитров уверенно обыграл Тима и встретится с Карацевым в 1/4 финала Australian Open
Невероятный камбэк Карацева! Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и пробился в 1/4 финала
Дебютант Australian Open Аслан Карацев вытащил тяжелейший пятисетовый матч и впервые в карьере пробился в восьмёрку лучших.
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