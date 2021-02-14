Тарпищев — о Карацеве: вот и ещё одно звено для сборной России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Аслана Карацева в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Кроме того что Аслан молодец, ничего не могу сказать. Единственный наш такой теннисист за всю историю, сейчас он тренируется у белорусского тренера. Что касается игры, то он сильно прибавил за последние полтора года. Но он всегда у нас отличался по игре, как по юношам, так и по молодёжи. Сейчас он сделал резкий скачок в таком возрасте и выстрелил.



Он уже попал в сотню и становится 63-м номером. Уровень высокий, именно сотня у мужчин считается престижем. Он уже попадает на Олимпийские игры, да и остальные очки, которые он наиграет до июня, пойдут ему в плюс. Повторюсь, за полтора года так прибавить — фантастика! Аслан показывает современный теннис и выиграл матч, проигрывая — 0:2.



Ему теперь нужно играть отборочные на каждый турнир, прибавлять в стабильности. Вот у нас и ещё одно звено для сборной России», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Аслан Карацев — первый за 25 лет дебютант, вышедший в 1/4 финала ТБШ