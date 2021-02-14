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Серена Уильямс вышла в четвертьфинал ТБШ в 54-й раз и повторила рекорд Крис Эверт

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс повторила рекорд соотечественницы Крис Эверт.

Сегодня, 14 февраля, Серене удалось в 54-й раз выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На Australian Open этот четвертьфинал станет для американки 13-м.

Сегодня, 14 февраля, в матче четвёртого круга турнира Australian Open Серена со счётом 6:4, 2:6, 6:4 обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Соперницей Уильямс в четвертьфинале австралийского турнира станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша) – Симона Халеп (Румыния).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.