Аслан Карацев: удивил ли себя? Стараюсь этого не показывать
Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, а также высказался о множестве достижений, которые он установил, будучи дебютантом турниров «Большого шлема».
«Только что узнал об этих рекордах. Отличные ощущения, но стараюсь больше фокусироваться на турнире и матчах. Удивил ли себя? Стараюсь этого не показывать», — сказал Карацев во время послематчевой пресс-конференции.
Сегодня, 14 февраля, Аслан Карацев со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале турнира российский теннисист встретится с Григором Димитровым (Болгария), который обыграл третью ракетку мира Доминика Тима.
Аслан Карацев — первый за 25 лет дебютант, вышедший в 1/4 финала ТБШ
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