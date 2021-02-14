Димитров: если Карацев здесь, значит, он делает всё правильно. Его не стоит недооценивать

Болгарин Григор Димитров рассказал, изменится ли его настрой на матч с российским теннисистом Асланом Карацевым после победы над третьей ракеткой мира Домиником Тимом.

«Главное — относиться к каждому сопернику одинаково. Для меня между этими матчами нет разницы. Сделаю всё как обычно, буду выполнять свою работу. Это просто очередной матч, и я не думаю о том, чего достиг оппонент. Если он здесь, значит, он делает всё правильно. Сейчас он показывает отличный теннис. Конечно, он опасный игрок. Он прошёл далеко, в четвертьфинальный матч на турнире „Большого шлема“. Это не стоит недооценивать», — сказал Димитров во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Карацев впервые выступает на турнире «Большого шлема». В основную сетку Australian Open он прошёл через квалификацию.