Муратоглу: глядя на выступление Джоковича, сложно поверить, что у него надрыв мышцы
Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал выступление первой ракетки мира Новака Джоковича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с канадцем Милошем Раоничем.
Напомним, 12 февраля в матче третьего круга соревнований с Тейлором Фритцем Джоковичу потребовалась помощь врача. В послематчевом интервью серб сообщил, что у него надрыв брюшных мышц. Вчера, 13 февраля, Джокович не тренировался.
«Глядя на выступление Джоковича в матче с Раоничем, сложно поверить, что у него надрыв брюшной мышцы», — написал Муратоглу на своей странице в «Твиттере».
На данный момент матч Джоковича с Раоничем продолжается, серб взял первый сет.
Новак Джокович — действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open (м). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 13:30 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|3
|
|6
|1
|3
14
Милош Раонич
М. Раонич
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