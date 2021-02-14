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Муратоглу: глядя на выступление Джоковича, сложно поверить, что у него надрыв мышцы

Муратоглу: глядя на выступление Джоковича, сложно поверить, что у него надрыв мышцы
Теннис / Australian Open 2021 0

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал выступление первой ракетки мира Новака Джоковича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с канадцем Милошем Раоничем.

Напомним, 12 февраля в матче третьего круга соревнований с Тейлором Фритцем Джоковичу потребовалась помощь врача. В послематчевом интервью серб сообщил, что у него надрыв брюшных мышц. Вчера, 13 февраля, Джокович не тренировался.

«Глядя на выступление Джоковича в матче с Раоничем, сложно поверить, что у него надрыв брюшной мышцы», — написал Муратоглу на своей странице в «Твиттере».

На данный момент матч Джоковича с Раоничем продолжается, серб взял первый сет.

Новак Джокович — действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open (м). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		4 6 3  
6 4 		6 1 3  
             
Милош Раонич
14
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
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