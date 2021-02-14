Муратоглу: глядя на выступление Джоковича, сложно поверить, что у него надрыв мышцы

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал выступление первой ракетки мира Новака Джоковича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с канадцем Милошем Раоничем.

Напомним, 12 февраля в матче третьего круга соревнований с Тейлором Фритцем Джоковичу потребовалась помощь врача. В послематчевом интервью серб сообщил, что у него надрыв брюшных мышц. Вчера, 13 февраля, Джокович не тренировался.

«Глядя на выступление Джоковича в матче с Раоничем, сложно поверить, что у него надрыв брюшной мышцы», — написал Муратоглу на своей странице в «Твиттере».

На данный момент матч Джоковича с Раоничем продолжается, серб взял первый сет.

Новак Джокович — действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии.