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Ник Кирьос спародировал Новака Джоковича перед матчем парного Australian Open. Видео

Ник Кирьос спародировал Новака Джоковича перед матчем парного Australian Open. Видео
Теннис / Australian Open 2021 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос спародировал празднование первой ракетки мира Новака Джоковича перед матчем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Посмотреть видео можно на канале Wide World of Sports в YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.

Напомним, между Кирьосом и Джоковичем сложились напряжённые отношения. Недавно сербский теннисист заявил, что не уважает австралийца вне корта. После этого первая ракетка мира отказался отвечать Кирьосу, так как посчитал, что он не заслуживает внимания.

В матче второго круга соревнований Кирьос и его соотечественник Танаси Коккинакис со счётом 3:6, 4:6 уступили Весли Колхофу (Нидерланды) и Лукашу Куботу (Польша) и завершили выступления на турнире.

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Ник Кирьос не смог выиграть у Доминика Тима, ведя 2:0 по сетам. Ему не помогли ни подача с руки, ни удар между ног, ни споры с арбитром.
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