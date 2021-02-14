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Новак Джокович одержал 300-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович одержал 300-ю победу на турнирах «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2021 0

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал 300-ю победу на турнирах «Большого шлема». В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии серб со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4 обыграл канадца Милоша Раонича.

Джокович стал вторым теннисистом после Роджера Федерера, кому это удалось. На Australian Open серб одержал 79 побед, на «Ролан Гаррос» — 74, на Уимблдоне — 72, на US Open — 75.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу соревнований станет немец Александр Зверев. Он со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл серба Душана Лайовича.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на обязательный карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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