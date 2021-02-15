Пегула обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Матч продолжался 1 час 56 минут. Пегула сделала четыре эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. Свитолина сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Соперницей Пегулы в четвертьфинале турнира станет победительница пары Донна Векич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США).
Также за право попасть в 1/4 финала турнира Элисе Мертенс (Бельгия) поспорит с Каролиной Муховой (Чехия), а Эшли Барти (Австралия) с Шелби Роджерс (США). Уже известно, что в четвертьфинале американка Серена Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп, а японка Наоми Осака с представительницей Тайбэя Се Шувэй.
- 15 февраля 2021
-
05:38
- 14 февраля 2021
-
23:07
-
21:01
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
15:42
-
15:05
-
14:34
-
14:25
-
13:38
-
13:09
-
12:51
-
12:06
-
11:46
-
11:29
-
11:26
-
10:47
-
10:38
-
10:24
-
10:20
-
10:17
-
10:06
-
09:41
-
09:29
-
08:20
-
07:52
-
06:15
-
05:22
-
04:36
-
00:09
- 13 февраля 2021
-
21:43
-
20:49
-
20:32
-
15:56