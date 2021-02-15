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Пегула обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал Australian Open

Пегула обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Американская теннисистка Джессика Пегула в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Пегула сделала четыре эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. Свитолина сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Соперницей Пегулы в четвертьфинале турнира станет победительница пары Донна Векич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США).

Также за право попасть в 1/4 финала турнира Элисе Мертенс (Бельгия) поспорит с Каролиной Муховой (Чехия), а Эшли Барти (Австралия) с Шелби Роджерс (США). Уже известно, что в четвертьфинале американка Серена Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп, а японка Наоми Осака с представительницей Тайбэя Се Шувэй.

Australian Open (ж). 4-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 03:15 МСК
Джессика Пегула
61
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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