Пегула обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Пегула сделала четыре эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. Свитолина сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Соперницей Пегулы в четвертьфинале турнира станет победительница пары Донна Векич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США).

Также за право попасть в 1/4 финала турнира Элисе Мертенс (Бельгия) поспорит с Каролиной Муховой (Чехия), а Эшли Барти (Австралия) с Шелби Роджерс (США). Уже известно, что в четвертьфинале американка Серена Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп, а японка Наоми Осака с представительницей Тайбэя Се Шувэй.