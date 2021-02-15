Блинкова уступила Бегу во втором круге на турнире в Мельбурне

Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне. В матче второго раунда она проиграла представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Блинкова сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт. Бегу подала навылет один раз, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Бегу сыграет с победительницей пары Ван Цян (Китай) – Мэддисон Инглис (Австралия).

Ранее другая российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира Phillip Island Trophy проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Во втором круге турнира Варвара Грачёва встретится с Дарьей Касаткиной, а Анастасия Павлюченкова сыграет с Айлой Томлянович (Австралия).