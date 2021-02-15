Брэйди победила Векич в четвёртом круге Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Брэйди сделала девять эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Векич сделала четыре эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале турнира Брэйди встретится с соотечественницей Джессикой Пегула. Ранее Пегула в четвёртом круге турнира обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Также за право попасть в 1/4 финала турнира Элисе Мертенс (Бельгия) поспорит с Каролиной Муховой (Чехия), а Эшли Барти (Австралия) сыграет с Шелби Роджерс (США). Уже известно, что в четвертьфинале американка Серена Уильямс проведёт матч с румынкой Симоной Халеп, а японка Наоми Осака с представительницей Тайбэя Се Шувэй.