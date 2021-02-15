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Брэйди победила Векич в четвёртом круге Australian Open

Брэйди победила Векич в четвёртом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Американская теннисистка Дженнифер Брэйди в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Брэйди сделала девять эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Векич сделала четыре эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале турнира Брэйди встретится с соотечественницей Джессикой Пегула. Ранее Пегула в четвёртом круге турнира обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Также за право попасть в 1/4 финала турнира Элисе Мертенс (Бельгия) поспорит с Каролиной Муховой (Чехия), а Эшли Барти (Австралия) сыграет с Шелби Роджерс (США). Уже известно, что в четвертьфинале американка Серена Уильямс проведёт матч с румынкой Симоной Халеп, а японка Наоми Осака с представительницей Тайбэя Се Шувэй.

Australian Open (ж). 4-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 05:30 МСК
Донна Векич
33
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Дженнифер Брэйди
24
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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