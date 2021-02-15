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Павлюченкова победила Томлянович и сыграет с Касаткиной на турнире в Мельбурне

Павлюченкова победила Томлянович и сыграет с Касаткиной на турнире в Мельбурне
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 5:7, 6:4, 6:2 и теперь встретится с Дарьей Касаткиной.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Павлюченкова сделала три эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Томлянович сделала три эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В параллельной встрече двух россиянок Дарья Касаткина победила Варвару Грачёву со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 30 минут. Касаткина сделала один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Грачёва сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира Павлюченкова сыграет с Касаткиной. Ранее другая россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Phillip Island Trophy. В матче второго раунда она проиграла представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 3:6, 2:6.

Мельбурн-4 (ж). 2-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 06:25 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Мельбурн-4 (ж). 2-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 05:50 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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