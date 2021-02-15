Павлюченкова победила Томлянович и сыграет с Касаткиной на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 5:7, 6:4, 6:2 и теперь встретится с Дарьей Касаткиной.
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Павлюченкова сделала три эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Томлянович сделала три эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
В параллельной встрече двух россиянок Дарья Касаткина победила Варвару Грачёву со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 30 минут. Касаткина сделала один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Грачёва сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи.
В третьем круге турнира Павлюченкова сыграет с Касаткиной. Ранее другая россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Phillip Island Trophy. В матче второго раунда она проиграла представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 3:6, 2:6.
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