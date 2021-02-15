Даниил Медведев: считаю выход в четвертьфинал Australian Open большим достижением

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open. В матче 1/8 финала Медведев в трёх сетах обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

«Это волнительный момент, я впервые оказался в четвертьфинале Australian Open. Считаю это большим достижением. Но мне всё время хочется большего. Будем идти к этому шаг за шагом.

Сегодня знал, что надо играть больше низких мячей, учитывая манеру игры соперника. Я смог использовать свои шансы», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

За путёвку в полуфинал Медведев поспорит с соотечественником Андреем Рублёвым. Он вышел в четвертьфинал на отказе норвежца Каспера Рууда.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.