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Даниил Медведев: считаю выход в четвертьфинал Australian Open большим достижением

Даниил Медведев: считаю выход в четвертьфинал Australian Open большим достижением
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open. В матче 1/8 финала Медведев в трёх сетах обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

«Это волнительный момент, я впервые оказался в четвертьфинале Australian Open. Считаю это большим достижением. Но мне всё время хочется большего. Будем идти к этому шаг за шагом.

Сегодня знал, что надо играть больше низких мячей, учитывая манеру игры соперника. Я смог использовать свои шансы», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

За путёвку в полуфинал Медведев поспорит с соотечественником Андреем Рублёвым. Он вышел в четвертьфинал на отказе норвежца Каспера Рууда.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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Андрей Рублёв пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и сразится с Даниилом Медведевым за выход в четвёрку лучших.
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