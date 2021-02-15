Джокович: возможно, после Australian Open пропущу несколько турниров

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что повреждение бедра продолжает сказываться на его игре. Он травмировался в матче третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Несмотря на болевые ощущения, Джокович одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Затем Новак в 1/8 финала обыграл канадца Милоша Раонича. Но, по словам Джоковича, сейчас он играет на болеутоляющих таблетках.
«Врачи сказали мне, что влияние травмы на организм неизвестно до тех пор, пока я нахожусь на корте. Она может принести больше вреда, но может и произойти восстановление. Я не буду знать, что происходит, пока не перестану принимать болеутоляющее. Таблетки как бы скрывают истинное положение дел.
После турнира я возьму паузу. Но я говорил с врачами. Они считают, что мне вряд ли придётся пропустить длительный период. Поэтому не считаю, что травма будет угрожать моему выступлению в нынешнем сезоне. Возможно, пропущу несколько турниров после Australian Open», — цитирует Джоковича Tennis World USA.
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