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Александр Зверев рассказал, что нужно для победы над Новаком Джоковичем на Australian Open

Александр Зверев рассказал, что нужно для победы над Новаком Джоковичем на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Немец Александр Зверев перед четвертьфинальным матчем Australian Open с сербом Новаком Джоковичем отметил, что для победы над первой ракеткой мира нужен агрессивный теннис.

«Против Джоковича вы должны играть в свой лучший теннис, особенно на Australian Open — это его любимый корт, любимый турнир. Чтобы иметь шансы против него, нужно играть очень хорошо – показать агрессивный теннис и доминировать. Я с нетерпением жду такого испытания. Это одна из самых сложных задач в теннисе — играть с Новаком на поздних стадиях турнира «Большого шлема».

Я одержал одни из самых больших побед в матчах с ним в Риме и Лондоне. Но и остальные матчи были чрезвычайно трудными. Мы играли дважды за последние несколько месяцев — в Лондоне и на ATP Сup. Борьба была невероятно упорной, игры могли закончиться как угодно. Думаю, он мог бы сказать то же самое. Матчи с ним всегда требуют больших усилий. Нужно двигаться невероятно здорово», — цитирует Зверева The West Australian.

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