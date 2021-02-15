Муратоглу: Серена Уильямс не зациклена на повторении рекорда Корт

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, рассказал о настрое 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема». Муратоглу подчеркнул, что Уильямс не зациклена на повторении рекорда Маргарет Корт, которая выигрывала турниры «Большого шлема» 24 раза. Ранее Уильямс вышла в четвертьфинал Australian Open, где встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп, представляющей Румынию.
«Нужно ли ей подтверждение амбиций в виде 24-го титула? Не думаю. Конечно, она вернулась в теннис, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема», это и есть её цель. Но она не зациклена на 24-м титуле. Она об этом думает не так часто, как многие люди из мира тенниса. Но, конечно, ей хочется побеждать.
Мы понимаем, что есть теннис до Открытой эры и после Открытой эры. И мы понимаем, что это два разных вида спорта, любительский и профессиональный. Поэтому нет смысла сравнивать Корт и Уильямс», — цитирует Муратоглу Daily Mail.
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