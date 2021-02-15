Тарпищев — о трёх россиянах в 1/4 ТБШ: вон у американцев ни одного теннисиста в топ-20 нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open трёх россиян. В 1/4 финала вышли Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Теперь в четвертьфинале Рублёв встретится с Медведевым, а Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым.
«Произошло то, что планировали. И Рублёв, и Медведев играли хорошо. Это показатель класса. Оба игрока находятся в мировой десятке, поэтому неудивительно. В четвертьфинале будет тяжёлый матч для обоих: тремя сетами не обойдутся.
Естественно, что они встретились. Жребий есть жребий, здесь ничего не поделаешь.
Три российских теннисиста в четвертьфинале — это труд ребят. Штучный товар, такие каждый день не появляются. Это большая удача, вон у американцев ни одного теннисиста в мировой двадцатке нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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