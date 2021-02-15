Собкин — о Рублёве и Медведеве: ребята очень хорошо держали игру, несмотря на брейки

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Медведев в матче 1/8 финала турнира обыграл американца Дональда Маккензи со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Рублёв в 1/8 финала обыграл норвежца Каспера Рууда. Соперник отказался продолжить игру после того, как Рублёв взял два первых сета.

«Красавцы, если одним словом! Такого не было, чтобы сразу трое наших ребят в четвертьфинале играли. Всё это за счёт хорошей игры. Изначально место Рублёва и Медведева было в четвертьфинале. Одно дело быть по рейтингу в восьмёрке сеяных, а другое — дойти до четвертьфинала. Как говорят в Одессе, две большие разницы. С другой стороны, ребята очень хорошо держали игру, несмотря на то что были брейки: у Медведева один, у Рублёва два», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.