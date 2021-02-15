Тарпищев: Карацев уже подвиг совершил

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open Аслана Карацева. Он в матче 1/8 финала обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Теперь в дебютном розыгрыше турнира «Большого шлема» Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым. Он в 1/8 финала обыграл вице-чемпиона Australian Open Доминика Тима.
По мнению Тарпищева, Карацев может навязать борьбу именитому сопернику.
«Что касается Карацева, то он уже подвиг совершил. Надо играть свободно. С Димитровым он вполне может играть. Единственное, усталости у Карацева больше, чем у кого-либо. По уровню он сейчас играет на мировую двадцатку», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 февраля 2021
-
12:00
-
11:45
-
11:32
-
11:11
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
10:18
-
09:53
-
09:46
-
09:34
-
09:26
-
08:26
-
07:59
-
07:11
-
06:58
-
06:48
-
05:38
- 14 февраля 2021
-
23:07
-
21:01
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
15:42
-
15:05
-
14:34
-
14:25
-
13:38
-
13:09
-
12:51
-
12:06
-
11:46