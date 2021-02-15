Тарпищев: Карацев уже подвиг совершил

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open Аслана Карацева. Он в матче 1/8 финала обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Теперь в дебютном розыгрыше турнира «Большого шлема» Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым. Он в 1/8 финала обыграл вице-чемпиона Australian Open Доминика Тима.

По мнению Тарпищева, Карацев может навязать борьбу именитому сопернику.

«Что касается Карацева, то он уже подвиг совершил. Надо играть свободно. С Димитровым он вполне может играть. Единственное, усталости у Карацева больше, чем у кого-либо. По уровню он сейчас играет на мировую двадцатку», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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