Медведев — о матче с Рублёвым: один из нас поздравит другого, если только не поругаемся

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с соотечественником Андреем Рублёвым. На пресс-конференции первую ракетку России спросили, помешает ли ему в игре дружба с Рублёвым.
«Это не так важно, мы оба будем пытаться победить. Если можешь выиграть всухую, то будешь стараться сделать это. Ты не будешь отдавать сопернику два гейма в концовке, говоря: он мой близкий друг, я подарю ему эти геймы. Если нужно будет выиграть 7:6 в пятом сете, ты будешь стремиться сделать это. Такая же ситуация и у Андрея.
Один из нас поздравит другого, если только сильно не поругаемся на корте. Но в этом я сомневаюсь. Мы будем расстроены результатом, но затем станем двигаться дальше. Впереди будут другие матчи", — приводит слова Медведева Ubitennis.
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