Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал на третьем ТБШ подряд

Российский теннисист Андрей Рублёв, пробившийся в четвертьфинал Australian Open, в третий раз подряд сыграет на этой стадии на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин также доходил до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» в 2020 году и на US Open в 2020 году.

В матче 1/8 финала Рублёв обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч был остановлен после второго сета при счёте 6:2, 7:6 (7:3). Рууд отказался продолжить игру.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Рублёв сделал четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Рууд сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Теперь российский теннисист поспорит за путёвку в полуфинал с соотечественником Даниилом Медведевым.

Также борьбу на турнире продолжает россиянин Аслан Карацев. Он в 1/8 финала обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.