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Каролина Мухова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

Каролина Мухова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Чешская теннисистка Каролина Мухова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга спортсменка, посеянная под 25-м номером, обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (18) со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Каролина 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Мухова поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.

Australian Open (ж). 4-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 10:10 МСК
Элисе Мертенс
16
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5  
7 7 		7  
         
Каролина Мухова
27
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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