Каролина Мухова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга спортсменка, посеянная под 25-м номером, обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (18) со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Каролина 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Мухова поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.