Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Первая ракетка мира Барти обыграла Роджерс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира Барти обыграла Роджерс и вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти завоевала последнюю путёвку в четвертьфинал Australian Open. В матче 1/8 финала Барти в двух сетах обыграла американку Шелби Роджерс.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Барти выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале Барти встретится с чешкой Каролиной Муховой. Остальные пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Дженнифер Брэйди (США) — Джессика Пегула (США), Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Наоми Осака (Япония), Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния).

Australian Open (ж). 4-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 11:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Шелби Роджерс
57
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021