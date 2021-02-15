Первая ракетка мира Барти обыграла Роджерс и вышла в четвертьфинал Australian Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти завоевала последнюю путёвку в четвертьфинал Australian Open. В матче 1/8 финала Барти в двух сетах обыграла американку Шелби Роджерс.
Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Барти выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.
В четвертьфинале Барти встретится с чешкой Каролиной Муховой. Остальные пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Дженнифер Брэйди (США) — Джессика Пегула (США), Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Наоми Осака (Япония), Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния).
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