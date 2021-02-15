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Даниил Медведев оценил возможность завоевать 20 титулов на ТБШ за карьеру

Даниил Медведев оценил возможность завоевать 20 титулов на ТБШ за карьеру
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Даниил Медведев выразил восхищение результатами «Большой тройки» на турнирах «Большого шлема». Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль за карьеру выиграли по 20 турниров, серб Новак Джокович — 17.

«Я чувствую, что являюсь одним из топ-игроков мира. Однако у меня нет титулов на турнирах „Большого шлема“. Представьте: чтобы мне добраться до 20 титулов, нужно каждый год выигрывать все мэйджоры. Пять лет подряд нужно побеждать на этих турнирах, обыгрывая потрясающих соперников в пятисетовом формате и не получать травм. Это просто невероятные цифры. Для меня „Большая тройка“ — это величайшие игроки в истории тенниса», — приводит слова Медведева Ubitennis.

В четвертьфинале Australian Open Даниил сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым.

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