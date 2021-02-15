Рафаэль Надаль: я никогда не сходил с ума в желании стать лучшим

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после выхода в 1/4 финала Australian Open рассказал о мотивации. Надаль, восстанавливающийся после повреждения спины, признался, что никогда не был зациклен на победах.

«Я играю в теннис, я люблю теннис, мне нравится то, что я делаю. Это самое главное. Конечно, я очень мотивирован выиграть турнир «Большого шлема», принимать участие в главных соревнованиях года. Никаких сомнений. Но я никогда не сходил с ума в желании стать лучшим. Этот подход в моём случае работает.

Амбиции важны, нужно иметь амбиции, но они должны быть здоровыми. Когда бывают слишком большие амбиции, тяжело воспринимать поражения», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом.