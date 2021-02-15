Матч между Андрееску и Бренгл на турнире в Мельбурне едва не сорвался из-за чаек

Матч Мэдисон Бренгл из США и Бьянки Андрееску из Канады на теннисном турнире Phillip Island Trophy, который проходит в Мельбурне (Австралия), несколько раз приостанавливался из-за чаек.
Сперва было отложено начало матча — на корте было много птичьего помета, для уборки которого потребовалось время. Затем уже во время игры чайки активно летали над стадионом, пролетая перед спортсменками и садясь на землю. Один раз после подачи Андрееску мяч едва не попал в одну из птиц, а Бренгл при этом была сбита с толку и не смогла принять его. Кроме того американка пыталась отогнать птиц ракеткой. «Это напоминает Хичкока», — произнесла теннисистка.
Игра в итоге завершилась победой 20-летней Андрееску со счётом 7:6, 4:6, 6:3. Ранее обе теннисистки завершили борьбу на Открытом чемпионате Австралии во втором круге.
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