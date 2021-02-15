Роджер Федерер сыграет на турнире в Дубае

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сыграет на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Федерер намерен вернуться в тур на турнире ATP 250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта. Соревнования в Дубае будут проходить с 15 по 20 марта.

Из-за травмы колена Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу, который впоследствии стал победителем соревнований. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.