Роджер Федерер сыграет на турнире в Дубае

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сыграет на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Федерер намерен вернуться в тур на турнире ATP 250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта. Соревнования в Дубае будут проходить с 15 по 20 марта.
Из-за травмы колена Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу, который впоследствии стал победителем соревнований. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.
- 15 февраля 2021
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