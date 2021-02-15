Камельзон: Рублёв просто король, но и Медведев способен пройти в полуфинал. Русские идут!

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва и Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Рублёв пока не обыгрывал Медведева, но сейчас ситуация другая. Сегодня Рублёв может победить кого угодно. С такой подачей, с таким форхендом, с такой запредельной мотивацией Рублёв сегодня просто король! Медведеву придётся повозиться с ним.
Жаль, что Медведев и Рублёв встретятся так рано, в четвертьфинале. С одной стороны, хорошо, что один россиянин точно будет в полуфинале. Но они оба, и Даниил, и Андрей, способны пройти в полуфинал. Как говорится, русские идут! Наши теннисисты уже показали русский характер. Не буду гадать, у кого больше шансов на победу. У них абсолютно разный подход к игре. И Андрей, и Даниил – родные для меня ребята. Они друзья, соратники по команде. Уверен, что ребята покажут классный теннис, это будет отличный спектакль», — приводит слова Камельзона «Р-Спорт».
- 15 февраля 2021
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