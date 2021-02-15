Рууд объяснил, почему не смог продолжить матч с Рублёвым в 1/8 финала Australian Open

Норвежский теннисист Каспер Рууд объяснил, почему он не смог продолжить матч с россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч был остановлен после второго сета.

«Из-за растяжения мышц в левой части живота мне пришлось сняться с сегодняшнего матча на Australian Open. Это было тяжёлое решение, но я верю, что оно правильное в долгосрочной перспективе. Ненавижу то чувство, когда я вынужден сдаваться, но я не мог продолжать играть с болью при каждой подаче.



Я отдохну и постараюсь восстановиться настолько быстро, насколько возможно. Надеюсь, вы вновь увидите меня на корте достаточно скоро. Благодарен, что смог начать сезон здесь, в Австралии. Я покидаю страну с мотивацией усердно работать и вернуться более сильным», — написал Каспер Рууд на своей странице в «Твиттере».

В четвертьфинале Australian Open Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым, который со счётом 6:4, 6:2, 6:3 обыграл американца Маккензи Макдональда.

Видеообзор победы Рублёва в 1/8 финала Australian Open