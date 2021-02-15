Россия — первая за пять лет страна, три представителя которой вышли в четвертьфинал ТБШ

Россия — первая за пять лет страна, три представителя которой вышли в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
В 2016 году это удалось французам на US Open. Тогда до четвертьфинальной стадии соревнований добрались Люка Пуй, Жо-Вильфрид Цонга и Гаэль Монфис.
15 февраля в четвертьфинал пробились Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев в трёх сетах обыграл американца Маккензи Макдональда. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2, 6:3.Рублёв вышел в следующий раунд на отказе норвежца Каспера Рууда. Он отказался от дальнейшей борьбы, уступив два сета.
Накануне в четвертьфинал вышел дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев. Он в пятисетовом матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а Медведев и Рублёв друг с другом поспорят за путёвку в полуфинал.
- 15 февраля 2021
-
21:07
-
20:49
-
20:33
-
19:36
-
19:14
-
17:27
-
16:52
-
16:31
-
15:05
-
14:37
-
13:47
-
13:23
-
12:42
-
12:40
-
12:33
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:32
-
11:11
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
10:18
-
09:53
-
09:46
-
09:34
-
09:26
-
08:26
-
07:59
-
07:11