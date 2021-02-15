Россия — первая за пять лет страна, три представителя которой вышли в четвертьфинал ТБШ

Россия — первая за пять лет страна, три представителя которой вышли в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В 2016 году это удалось французам на US Open. Тогда до четвертьфинальной стадии соревнований добрались Люка Пуй, Жо-Вильфрид Цонга и Гаэль Монфис.

15 февраля в четвертьфинал пробились Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев в трёх сетах обыграл американца Маккензи Макдональда. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2, 6:3.Рублёв вышел в следующий раунд на отказе норвежца Каспера Рууда. Он отказался от дальнейшей борьбы, уступив два сета.

Накануне в четвертьфинал вышел дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев. Он в пятисетовом матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а Медведев и Рублёв друг с другом поспорят за путёвку в полуфинал.