Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: постараемся сделать теннис более популярным в России, чтобы дети смотрели

Медведев: постараемся сделать теннис более популярным в России, чтобы дети смотрели
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев прокомментировали удачное выступление на Открытом чемпионате Австралии.

«Три россиянина в четвертьфинале? Это здорово. Думаю, что это здорово для истории, для российского тенниса. Мы постараемся сделать теннис более популярным в России, чтобы дети больше смотрели теннис. Это важно. Это впервые происходит в истории турниров «Большого шлема». Посмотрим, что будет дальше. У Аслана завтра большой матч, посмотрим, как всё пройдёт», — сказал Медведев.

«Мне особо нечего добавить к тому, что сказал Даниил. Здорово быть частью истории, что впервые три россиянина в четвертьфинале. Это важно для нашего спорта в России. Мы будем становиться лучше и лучше», — добавил Рублёв.

«Как себя чувствую, впервые пробившись в четвертьфинал? Я очень счастлив. Конечно, это здорово, что три россиянина в четвертьфинале. Это здорово», — сказал Карацев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021