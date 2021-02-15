Медведев: постараемся сделать теннис более популярным в России, чтобы дети смотрели

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев прокомментировали удачное выступление на Открытом чемпионате Австралии.

«Три россиянина в четвертьфинале? Это здорово. Думаю, что это здорово для истории, для российского тенниса. Мы постараемся сделать теннис более популярным в России, чтобы дети больше смотрели теннис. Это важно. Это впервые происходит в истории турниров «Большого шлема». Посмотрим, что будет дальше. У Аслана завтра большой матч, посмотрим, как всё пройдёт», — сказал Медведев.

«Мне особо нечего добавить к тому, что сказал Даниил. Здорово быть частью истории, что впервые три россиянина в четвертьфинале. Это важно для нашего спорта в России. Мы будем становиться лучше и лучше», — добавил Рублёв.

«Как себя чувствую, впервые пробившись в четвертьфинал? Я очень счастлив. Конечно, это здорово, что три россиянина в четвертьфинале. Это здорово», — сказал Карацев.