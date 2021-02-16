Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: нашей с Рублёвым мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема»

Медведев: нашей с Рублёвым мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Нашей мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема», но когда увидели сетку, было понятно, что это невозможно. Очень рад, что он и я дошли до четвертьфинала – это самое главное, на «Шлеме» это всегда непросто. Но мы оба хотим победить, оба находимся в хорошей форме. В любом случае это хорошо, потому что таким образом будет один представитель России, а, может быть, и два в полуфинале. Считаю, что это круто для российского тенниса и российского спорта в целом», — приводит слова Медведева Eurosport.ru.

В матче 1/8 финала Медведев со счётом 6:4, 6:2, 6:3 обыграл американца Маккензи Макдональда. Рублёв обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч был остановлен после второго сета, Рууд отказался продолжить игру.

Медведев: постараемся сделать теннис более популярным в России, чтобы дети смотрели
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021