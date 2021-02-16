Медведев: нашей с Рублёвым мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Нашей мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема», но когда увидели сетку, было понятно, что это невозможно. Очень рад, что он и я дошли до четвертьфинала – это самое главное, на «Шлеме» это всегда непросто. Но мы оба хотим победить, оба находимся в хорошей форме. В любом случае это хорошо, потому что таким образом будет один представитель России, а, может быть, и два в полуфинале. Считаю, что это круто для российского тенниса и российского спорта в целом», — приводит слова Медведева Eurosport.ru.

В матче 1/8 финала Медведев со счётом 6:4, 6:2, 6:3 обыграл американца Маккензи Макдональда. Рублёв обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч был остановлен после второго сета, Рууд отказался продолжить игру.