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Николь Гиббз, боровшаяся с раком, объявила об уходе из тенниса

Николь Гиббз, боровшаяся с раком, объявила об уходе из тенниса
Теннис / WTA 0

Бывшая 68-я ракетка мира американка Николь Гиббз, которая боролась с раком, сообщила об уходе из тенниса.

«Я знала, что вряд ли когда-либо смогу вернуться в профессиональный теннис. Однако мне понадобился почти год, чтобы принять эту реальность и поделиться ей публично. Почему объявила об этом сейчас? Я чувствовала себя неудобно от мысли о том, чтобы завершить карьеру, не имея чёткого следующего шага. Я разослала заявления в 7 юридических школ, куда намерена поступить. Хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне реализовать мечты в теннисе», — написала 27-летняя теннисистка в своём «твиттере».

Напомним, в мае 2019 года появилась информация, что у Гиббз диагностировали рак слюной железы. Позже сообщалось, что она успешно перенесла операцию по удалению рака.

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